Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonu: 65 Cep Telefonu Ele Geçirildi

Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda, iş yerinde gizli bölmelerde 65 kaçak cep telefonu ve diğer elektronik ürünler ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, iş yerindeki gizli bölmede 65 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçak telefon ve elektronik ürünlerin satışına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, Altıok Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenledi. Bismil Cumhuriyet Savcılığı'nca alınan karar doğrultusunda yapılan aramada iş yerinde gizli bölmeler bulundu. 'Zula' olarak tabir edilen bölmelerde 65 gümrük kaçağı cep telefonu, 5 kablosuz kulaklık ve 6 şarj aleti ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan N.B. ve İ.B. hakkında işlem başlatıldı.

