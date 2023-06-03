Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonu: 17 Kişi Tutuklandı

Diyarbakır'da geçen ay düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 115 kişiden 17'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce mayıs ayında düzenlenen 76 operasyonda 115 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda, 2 uzun namlulu tüfek, 11 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 29 şarjör, 528 tabanca fişeği, 17 av fişeği, 14 kilogram skank yeşil kokain, 2 kilogram kubar esrar, 2 kilogram toz esrar, 9 bin 239 uyuşturucu hap, 6 bin 480 litre akaryakıt, 31 bin 620 paket sigara, 383 elektronik sigara, 590 elektronik sigara likiti, 31 kilogram nargile tütünü, 1 milyon 800 bin dal makaron, 115 kaçak cep telefonu, 839 kaçak cep telefonu aksesuarları, 4 görüntü ve ses kaydedici cihaz, 4 sim kart ve 3 kulaklık ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı.