Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonu: 163 Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır'da ekim ayında gerçekleştirilen operasyonda silah ve malzeme ele geçirildi, 163 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik ekim ayında yürütülen çalışmalar neticesinde 163 şüpheli yakalandı.

130 şüphelinin işlemleri ikmalen takip edildiği, adli makamlara sevk edilen 20 şüpheli tutuklandı, şüphelilerden 13 ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Yapılan operasyonlarda, 44 tabanca, 4 uzun namlulu silah, 39 şarjör, 804 fişek, çelik yelek, torna makinesi, 23 silah yapımında kullanılan malzeme, 34 bin 904 paket sigara, 145 cep telefonu, 150 elektronik sigara pufu, 7 bin 450 paket elektronik sigara kiti, 13 bin 340 dal puro, 945 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.