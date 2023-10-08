Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonu: 127 Tabanca ve Binlerce Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, bir ay içinde 127 adet tabanca ve binlerce kaçak ürün ele geçirildi. Operasyonlarda toplamda 155 şüpheliye işlem yapıldı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce bir ay içinde 127 adet tabanca ve binlerce kaçak ürün ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce il genelinde 1-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen 132 operasyonda 155 şüpheliye işlem yapıldı.

Operasyonlarda; 127 adet tabanca, 11 adet av tüfeği, 132 adet şarjör, bin 170 adet fişek, 1 milyon 238 bin 80 dal makaron, 129 bin 488 paket sigara, 12 ton 423 kilo nargile tütünü, 164 bin 320 yaprak sigara sarma kağıdı, 112 bin 648 litre akaryakıt, 166 şişe alkollü içki, 15 litre alkollü içki, bin 156 adet kaçak cep telefonu, 195 adet cep telefonu aksesuarı, bin 169 adet ilaç (sporcu besin tozu ve sıvı), 163 kilo sporcu besini ve protein tozu, 12 bin 482 adet gözlük, 11 bin 340 çift kaçak ayakkabı ele geçirildi. - DİYARBAKIR