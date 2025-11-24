Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonları: 93 Şüpheli İfadedeydi

Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 93 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde diğer birimlerin desteğiyle kaçakçılıkla mücadele kapsamında 22 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, gümrük kaçağı 10 bin 40 dolu makaron, 3 bin 645 paket sigara, 1000 puro, 29 elektronik eşya ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 93 kişi hakkında işlem yapıldı.