Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonları: 65 Şüpheli Yakalandı
Diyarbakır'da, 8-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı, yapılan operasyonlar sonucunda 10 bin 428 paket gümrük kaçağı sigara ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.
Diyarbakır'da geçen hafta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, il ve ilçelerde "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet kapsamında ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik 8-14 Eylül tarihleri arasında 51 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 10 bin 428 paket gümrük kaçağı sigara, 736 elektronik sigara, 12 cep telefonu, 45 muhtelif elektronik eşya, 6 tablet, 22 termos, 3 kilogram tütün, 320 paket ısıtılmış tütün ve 650 puro ele geçirildi.
Gözaltına alınan 65 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.