Haberler

Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonları: 65 Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonları: 65 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da, 8-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı, yapılan operasyonlar sonucunda 10 bin 428 paket gümrük kaçağı sigara ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

Diyarbakır'da geçen hafta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, il ve ilçelerde "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet kapsamında ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik 8-14 Eylül tarihleri arasında 51 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 10 bin 428 paket gümrük kaçağı sigara, 736 elektronik sigara, 12 cep telefonu, 45 muhtelif elektronik eşya, 6 tablet, 22 termos, 3 kilogram tütün, 320 paket ısıtılmış tütün ve 650 puro ele geçirildi.

Gözaltına alınan 65 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
Ali Yerlikaya duyurdu! Çocuklarının yanında babaya saldıran şahıs yakalandı

Çocuklarının yanında babayı tokatlayan şüpheli için gereken yapıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ormandan toplayıp satıyor, kilosu 5 bin lira: Altın madenini bulduk

Ormandan toplayıp satıyor, kilosu 5 bin lira: Altın madenini bulduk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.