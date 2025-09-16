Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonları: 65 Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır'da geçen hafta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, il ve ilçelerde "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet kapsamında ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik 8-14 Eylül tarihleri arasında 51 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 10 bin 428 paket gümrük kaçağı sigara, 736 elektronik sigara, 12 cep telefonu, 45 muhtelif elektronik eşya, 6 tablet, 22 termos, 3 kilogram tütün, 320 paket ısıtılmış tütün ve 650 puro ele geçirildi.

Gözaltına alınan 65 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.