Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonları: 50 Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonları: 50 Şüpheli Yakalandı
Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında toplam 50 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonda, 6 bin 833 paket sigara, 29 cep telefonu, uzun namlulu silah ve diğer kaçak malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik 15-21 Eylül'de 49 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, gümrük kaçağı 6 bin 833 paket sigara, 29 cep telefonu, 6 tablet, 44 litre içki ile uzun namlulu silah, 2 tabanca, 7 şarjör ve 1012 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 50 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
