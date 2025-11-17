Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonları: 28 Şüpheliye İşlem Yapıldı
Diyarbakır'da gerçekleştirilen kaçaçılıkla mücadele operasyonlarında 28 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 5 kilogram işlenmiş altın, gümrük kaçağı 10 bin 516 paket sigara, 142 elektronik sigara, 140 paket tütün mamulü, 37 elektronik eşya, 20 cep telefonu, 11 termos, 10 paket puro, 8 kol saati, dedektör ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 28 kişi hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Bestami Bodruk - Güncel