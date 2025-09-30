Haberler

Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonları: 27 Şüpheli Gözaltında

Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonları: 27 Şüpheli Gözaltında
Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara, elektronik sigara, tütün ve silah ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik 22-29 Eylül'de 23 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, gümrük kaçağı 5 bin 894 paket sigara, 600 elektronik sigara, 1000 puro, 11 kilogram tütün, elektronik terazi, 4 cep telefonu, 4 el dedektörü ile 2 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 50 tabanca fişeği ve 4 uzun namlulu silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan 27 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

