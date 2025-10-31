Diyarbakır'da Kaçak Yollarla Getirilen 7,5 Kilo İşlenmiş Altın Ele Ge geçirildi

DİYARBAKIR'da kaçak yollarla ülkeye getirilen ve piyasa değeri yaklaşık 40 milyon TL olan 7,5 kilo işlenmiş altın ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde, Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu ilçede şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, A.A. ve S.D. tarafından ülkeye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen 7,5 kilo işlenmiş altın ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 40 milyon TL olan altınlara el konulurken, A.A. ve S.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.