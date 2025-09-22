Diyarbakır'da Kaçak Su Alımı Tespit Edildi
Diyarbakır'da yapılan denetimlerde Pamukçay Baraj Gölü'nden borularla kaçak yoldan su alındığı belirlendi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Jandarma ekipleri, baraj gölü çevresinde inceleme yaparak gerekli yasal işlemleri başlattı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Sur ilçesi kırsalında bulunan Pamukçay Baraj Gölü ve çevresinde incelemede bulundu.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timinin (HAYDİ) de katılımıyla yürütülen çalışmada, baraj gölünden borularla kaçak yoldan su alındığı belirlendi.
Ekipler gerekli yasal işlemin uygulanması için tutanak hazırladı.
Kaynak: AA / Bestami Bodruk - Güncel