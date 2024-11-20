Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Kaçak Silah Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Diyarbakır'da Kaçak Silah Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 14 ruhsatsız tabanca, 86 kurusıkı tabanca ve 3 pompalı tüfek ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

Diyarbakır'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda, 14 ruhsatsız tabanca, 86 kurusıkı tabanca ve 3 pompalı tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde 16 Kasım'da özel harekat polislerinin de katılımıyla bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, 14 ruhsatsız tabanca, 86 çevrilmeye hazır kurusıkı tabanca, 100 şarjör, 16 uzatmalı şarjör, 3 pompalı tüfek, 4 bin 732 tabanca fişeği ve 150 kurusıkı fişeği ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
İzmir'de gözaltı işlemi yapan 3 polis silahlı saldırıda yaralandı!

İzmir'de gözaltı işlemi yapan 3 polis silahlı saldırıda yaralandı!

 MHP'den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili 'Kaçak altın' iddiası

MHP'den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili 'Kaçak altın' iddiası

 MİT Başkanı'nın Özgür Özel ile yaptığı görüşmenin detayları belli oldu

MİT Başkanı'nın Özgür Özel ile yaptığı görüşmenin detayları belli oldu
Yenidoğan davasında 3. gün tamamlandı! Sanıklar arasındaki özel ilişki duruşmada ifşa oldu

Sanıklar arasındaki özel ilişki duruşmada ifşa oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bodrum Galatasaray muhtemel 11'leri açıklandı mı? BJK SuperApp nedir, ne işe yarıyor? Mehmet Günsür kimdir? Mehmet Günsür hayatı ve biyografisi! Mehmet Günsür kaç yaşında, nereli? Bergüzar Korel kimdir? Bergüzar Korel kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi! Mustafa Demir kimdir? Mustafa Demir MHP'den neden istifa etti? İsmail Akgül kimdir? İsmail Akgül MHP'den neden istifa etti? Hasan Basri Sönmez kimdir? Hasan Basri Sönmez MHP'den neden istifa etti? MHP istifa eden vekiller kim? Annem Ankara Hasan kimdir? Annem Ankara Zuhal kimdir? Annem Ankara oyuncuları kim?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.