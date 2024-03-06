Diyarbakır'da Kaçak Silah Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Diyarbakır merkezli 4 ilde düzenlenen kaçak silah operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan planlı ve istihbari çalışmalar sonucunda el yapımı olarak imal edilen tabancaların Trabzon'dan temin edilerek Diyarbakır'da satışının yapıldığı belirlendi.

Silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik Diyarbakır merkezli Trabzon, Artvin ve Rize'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 9 zanlı yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 9 cep telefonu, 9 sim kart, 6 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 1077 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.