Diyarbakır'da Kaçak İçki Operasyonu: 1300 Şişe Ele Geçirildi
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki üretimini önlemek amacıyla 1300 şişe içki ele geçirildi. 120 adreste yapılan aramalarda 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Diyarbakır'da son bir haftada düzenlenen operasyonlarda sahte ve kaçak 1300 şişe içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi piyasaya sahte ve kaçak içki sürülmesinin engellenmesi amacıyla çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında son bir haftada düzenlenen operasyonlarda belirlenen 120 adreste arama yapıldı.
Aramalarda sahte ve kaçak 1300 şişe içki ele geçirildi, 22 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.