Haberler

Diyarbakır Merkezi 5 İlde Kablo Hırsızlarına Operasyon: 14 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır merkezli yapılan eş zamanlı operasyonla, kamuya ait altyapı kabloları ve iş yerlerinden kablo çalan 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

(DİYARBAKIR) - Kamuya ait altyapıda kullanılan kablolar ile iş yerlerinden kablo hırsızlığı yapanların yakalanmasına yönelik Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemlerde farklı illerde kamuya ait altyapıda kullanılan kablolar ile bazı iş yerlerinden kablo çalanların tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda harekete geçen ekipler, 5 ilde 7 farklı adreste kablo hırsızlığı yapanların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ile çalıntı kablolar ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgu işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden H.D., E.S., R.Ç., V.D.,Y.D. ve M.G, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gözaltındaki diğer 8 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil

Adalet Bakanı Tunç'tan tartışmalara nokta: Yeni pakette olmayacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor

Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Tayvan'da F-16 savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü

F-16 savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü: Pilot aranıyor
Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için planlar yapıyor

Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için düğmeye bastı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı

Genç öğretmeni ölüme götüren illet! Video yayınlayıp intihar etti
Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor

Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı

Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
ABD gözünü kararttı! Grönland için operasyon an meselesi

Trump durmuyor! O ülkeyi ilhak etmek için orduya talimat an mesesi