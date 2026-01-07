Haberler

Diyarbakır'da düzenlenen kablo hırsızlığı operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da düzenlenen kablo hırsızlığı operasyonunda 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri, 5 ilde 14 şüpheliyi gözaltına aldı ve çalıntı kablolar ile hırsızlıkta kullanılan malzemeleri ele geçirdi.

Diyarbakır'da düzenlenen kablo hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuya ait altyapı ile vatandaşlara ait iş yerlerinde kablo hırsızlığı yapan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

5 ilde 7 adreste yaşanan kablo hırsızlıklarının aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmada, MOBESE ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimlikleri ve adresleri tespit edilen 14 şüpheliyi eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Operasyonda, hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ile çalıntı kablolar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.D, E.S, R.Ç, V.D, Y.D. ve M.G. tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomideki hedeflerimize ulaşacağız, 2026 ülkemiz için reform yılı olacak

Ekonomiden dert yananlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaban domuzunu çıplak elle yakalayan adam: Kimseye tavsiye etmem

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün kahramanı sessizliğini bozdu
Görüntü gece yarısı çekildi: Kurdu gören Sivas kangalının yaptıkları olay oldu

Kurdu gören Sivas kangalının görüntüsü olay oldu
Kayıp 6 günün esrarı çözüldü! Şara, 12 dakika süren çatışmada yaralanmış

Markette "İyiyim" pozu verdi ama ortaya atılan iddia hayli vahim
Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi

Yer Adana! Valinin övünerek verdiği rakama bakın
Yaban domuzunu çıplak elle yakalayan adam: Kimseye tavsiye etmem

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün kahramanı sessizliğini bozdu
Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için planlar yapıyor

Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için düğmeye bastı
Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş itirafçı olmak istiyor! Tarihi soygundan çete çıktı

Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal'dan beklenmedik karar