Diyarbakır merkezli 5 ilde kablo hırsızlığı; 6 tutuklama

DİYARBAKIR merkezli 5 ilde kablo hırsızlığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından 5 ilde 7 farklı adreste yaşanan kablo hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlatıldı. Eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli, gözaltına alındı. Aramalarda hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ile çalıntı kablolar ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.D., E.S., R.Ç., V.D., Y.D. ve M.G. tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer yandan şüphelilerin kablo çaldıkları anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,