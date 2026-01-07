Haberler

Diyarbakır merkezli 5 ilde kablo hırsızlığı; 6 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır merkezli düzenlenen operasyonda, 5 ildeki kablo hırsızlığına karışan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonda, hırsızlıkta kullanılan malzemeler ve çalıntı kablolar ele geçirildi.

DİYARBAKIR merkezli 5 ilde kablo hırsızlığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından 5 ilde 7 farklı adreste yaşanan kablo hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlatıldı. Eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli, gözaltına alındı. Aramalarda hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ile çalıntı kablolar ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.D., E.S., R.Ç., V.D., Y.D. ve M.G. tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer yandan şüphelilerin kablo çaldıkları anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş itirafçı olmak istiyor! Tarihi soygundan çete çıktı

Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal'dan beklenmedik karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nafaka hesabında yeni kriter! Yargıtay emsal karara imza attı

Nafaka hesabında yeni kriter! Yargıtay emsal karara imza attı
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı

Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı

Genç öğretmeni ölüme götüren illet! Video yayınlayıp intihar etti
ABD gözünü kararttı! Grönland için operasyon an meselesi

Trump durmuyor! O ülkeyi ilhak etmek için orduya talimat an mesesi
Nafaka hesabında yeni kriter! Yargıtay emsal karara imza attı

Nafaka hesabında yeni kriter! Yargıtay emsal karara imza attı
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Uçuşlar 24 saat süreyle askıya alındı

Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Uçuşlar tamamen askıya alındı
Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig kancası

Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig kancası