Diyarbakır'da JASAT Operasyonuyla 74 Suçlu Yakalandı

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da, Jandarma Suç Araştırma Timleri ( Jasat ) tarafından düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 74 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, haklarında yakalama emri bulunan, asayiş ve diğer suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik JASAT koordinesinde operasyon düzenlendi.

Aralarında "çocuğun cinsel istismarı, hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, konutta ve eklentilerinde yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu 74 hükümlü jandarmadaki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.