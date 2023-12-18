DİYARBAKIR'DA JANDARMANIN ARANANLARA OPERASYONUNDA 129 TUTUKLAMA
DİYARBAKIR'da jandarmanın düzenlediği operasyonda çeşitli suçlardan aranıp, gözaltına alınan 189 kişiden 129'u tutuklandı.
DİYARBAKIR'da jandarmanın düzenlediği operasyonda çeşitli suçlardan aranıp, gözaltına alınan 189 kişiden 129'u tutuklandı.
Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca, Türkiye genelinde 13-17 Aralık arasında düzenlenen 'Şehit Uzman Jandarma Serhat Dağ Mercek-2 Operasyonu' kapsamında; Diyarbakır'da 'kasten öldürme', 'hırsızlık', 'uyuşturucu' ve 'cinsel istismar' gibi suçlardan aranan 189 kişinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, şüphelilerden 60'ının ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı, 129'unun ise işlemleri sonrası tutuklandığı bildirildi. (DHA)