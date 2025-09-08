Diyarbakır'da Jandarmadan Suç Operasyonu: 63 Kişi Tutuklandı

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan ve Jandarma Suç Araştırma Timleri'nin koordinesinde düzenlenen operasyonla yakalanan 63 kişi çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

Bu kapsamda, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde ilçe Jandarma komutanlıkları 1-7 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenledikleri operasyonda, aralarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından aranan 63 firari yakalandı.

Jandarmadaki sorgularının ardından 63 kişi çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.