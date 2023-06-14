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Diyarbakır'da Jandarma Teşkilatının 184'üncü yıl dönümü kutlandı

Diyarbakır'da Jandarma Teşkilatının 184'üncü yıl dönümü kutlandı

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Diyarbakır'da Jandarma Teşkilatının 184'üncü yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Diyarbakır'da Jandarma Teşkilatının 184'üncü yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Anıt Park'ta düzenlenen törende, Jandarma Bölge Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Hava Grup Komutanlıklarınca Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Askeri erkan, törenin ardından Vali Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel

Diyarbakır Jandarma Güncel Haberler

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