Diyarbakır'da jandarma özel öğrenciler için etkinlik düzenledi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, "Engelliler Haftası" dolayısıyla engelli öğrenciler için etkinlik düzenledi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, "Engelliler Haftası" dolayısıyla engelli öğrenciler için etkinlik düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayapınar Belediyesi Musa Anter Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim gören çocukları ziyaret ederek, özel çocuklara jandarma yeleği giydirdi.

Jandarma araçlarıyla okuldan alınan çocuklar, kentteki bir alış merkezindeki oyun alanına götürüldü.

Burada özel çocuklar bowling, basketbol, atari oynadı, çarpışan arabalara bindi.

Jandarma personeli gönüllerince eğlenen çocuklara çeşitli hediyeler ve bilgilendirici broşür verdi.

Çocuğu ile oyun merkezine gelen anne Azize Yüksel, etkinlik için jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Yüksel, çocukların çok mutlu olduğunu ve eğlenceli bir gün geçirdiklerini belirtti.