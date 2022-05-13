Diyarbakır'da jandarma ekiplerinden engellilere ziyaret - Haberler

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Diyarbakır'da jandarma ekiplerinden engellilere ziyaret

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Diyarbakır'da jandarma ekiplerinden engellilere ziyaret

Diyarbakır'da Engelliler Haftası dolayısıyla jandarma ekipleri engelli çocuk ve gençlerle bir araya geldi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Engelliler Haftası dolayısıyla jandarma ekipleri engelli çocuk ve gençlerle bir araya geldi.

İl ve Sur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 engelli çocuk ve genci evlerinde ziyaret etti.

Engellilerin durumu hakkında ailelerinden bilgi alan ekipler, çocuk ve gençlerle etkinlik yaptı, çeşitli hediyeler dağıttı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

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