Diyarbakır'da jandarma ekiplerinden engellilere ziyaret
AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Diyarbakır'da Engelliler Haftası dolayısıyla jandarma ekipleri engelli çocuk ve gençlerle bir araya geldi.
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Engelliler Haftası dolayısıyla jandarma ekipleri engelli çocuk ve gençlerle bir araya geldi.
İl ve Sur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 engelli çocuk ve genci evlerinde ziyaret etti.
Engellilerin durumu hakkında ailelerinden bilgi alan ekipler, çocuk ve gençlerle etkinlik yaptı, çeşitli hediyeler dağıttı.
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel