Diyarbakır'da jandarma ekiplerinden engellilere ziyaret

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Engelliler Haftası dolayısıyla jandarma ekipleri engelli çocuk ve gençlerle bir araya geldi.

İl ve Sur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 engelli çocuk ve genci evlerinde ziyaret etti.

Engellilerin durumu hakkında ailelerinden bilgi alan ekipler, çocuk ve gençlerle etkinlik yaptı, çeşitli hediyeler dağıttı.