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Diyarbakır'da jandarma ekipleri biri çocuk 3 kişiyi enkaz altından kurtardı

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Diyarbakır'da jandarma ekipleri biri çocuk 3 kişiyi enkaz altından kurtardı

Diyarbakır'da, jandarma ekiplerince, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazından biri çocuk 3 kişi çıkarıldı.

Diyarbakır'da, jandarma ekiplerince, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazından biri çocuk 3 kişi çıkarıldı.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Diyarbakır Sualtı Arama Kurtarma Timinin, 5 Nisan Mahallesi'nde yıkılan bir binada bulunan, biri çocuk 3 kişiyi kurtardığı bildirildi.

Paylaşımda, "Bir ses, bir nefes, bir umut. Diyarbakır Sualtı Arama Kurtarma Timimiz, 5 Nisan bölgesinde yıkılan bir binada bulunan ikisi yetişkin, biri çocuk 3 vatandaşımızı kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etmiştir." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Diyarbakır Jandarma Güncel Haberler

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