Diyarbakır'da izinsiz yürüyüşe müdahale: 2 polis yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı
Diyarbakır'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde yapılmak istenen izinsiz yürüyüşe polis müdahale etti. Taş atılması sonucu 2 polis yaralandı ve 2 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba müdahale edildi, taş atılması sonucu 2 polis yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri semtinde toplanan grup, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasını gerekçe göstererek Diclekent Bulvarı'na yürümek istedi.
Uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti.
Atılan taşlar nedeniyle 2 polis yaralandı. Polise mukavemette bulundukları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.
Uyarıların ardından grup dağıldı.