Diyarbakır'da İtfaiye Eri Haydar Öz Kurtarılamadı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde devrilen itfaiye aracında ağır yaralanan itfaiye eri Haydar Öz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
KURTARILAMADI
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde devrilen itfaiye aracında ağır yaralanan itfaiye eri Haydar Öz (39), kaldırıldığı Ergani Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Öz'ün cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Gıyasettin TETİK/ERGANİ (Diyarbakır),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel