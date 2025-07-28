Diyarbakır'da İtfaiye Eri Haydar Öz Kurtarılamadı

Diyarbakır'da İtfaiye Eri Haydar Öz Kurtarılamadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde devrilen itfaiye aracında ağır yaralanan itfaiye eri Haydar Öz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KURTARILAMADI

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde devrilen itfaiye aracında ağır yaralanan itfaiye eri Haydar Öz (39), kaldırıldığı Ergani Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Öz'ün cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Gıyasettin TETİK/ERGANİ (Diyarbakır),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Babası YKS çıkışı çiçeklerle karşılamıştı! Şimdi 'Kim Milyoner Olmak İster?' kazancıyla konuşuluyor

Bütün ülkenin konuştuğu genç kız milyonerde! İşte kazandığı para
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahnede talihsiz kaza! Jennifer Lopez iç çamaşırıyla kaldı

Sahnede talihsiz kaza! Eteği bir anda yere düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.