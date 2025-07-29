Diyarbakır'da İtfaiye Aracının Devrilmesi sonucu Bir İtfaiye Eri Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, yangına giden bir itfaiye aracının devrilmesi sonucu yaralanan itfaiye eri Haydar Öz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Kaza, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede çıkan örtü yangınına giden F.K. (45) yönetimindeki 21 EU 895 plakalı itfaiye aracı, kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada sürücü F.K. ile araçta bulunan Haydar Öz ve H.K. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öz'ün duran kalbi, yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırıldı. Haydar Öz, buradan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Öz, kurtarılamadı. Haydar Öz'ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma sürerken, Öz'ün cenazesi Ergani'de toprağa verilecek.