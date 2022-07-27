Diyarbakır'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'nun başkanlığında, İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yılda dört defa yapılan ve Diyarbakır'ın istihdam ve mesleki eğitim kurullarının oluşumu, çalışma usul ve esaslarını belirlemek adına Valilik bünyesinde ilgili kamu kurum temsilcileri, Ticaret ve Sanayi Odalarıyla, sivil toplum kuruluşlarının katıldığı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Vali Su başkanlığında toplandı.

İl genelinde, istihdam sağlamaya yönelik faaliyetlerin ve 2022 yılında istihdama dönük yapılacak çalışmaların masaya yatırıldığı toplantı Valilik Hevsel Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Zerrin Çay Beşikci, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, İŞKUR İl Müdürü Mustafa Yılmaz, kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Bir önceki toplantıda alınan kararlar ve yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ile başlayan toplantı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün birinci altı aylık çalışmaları ve hedeflerin gerçekleşme sonuçlarını içeren sunumun gerçekleşmesiyle devam etti.

Toplantı, kentteki istihdam ve mesleki eğitim çalışmaları konusunda sürdürülen projeler hakkında katılımcılara bilgi verilmesinin ardından gündem maddelerinin değerlendirilmesiyle sona erdi.