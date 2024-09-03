Diyarbakır'da işten çıkarılan işçiler eylemlerine devam ediyor

Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, eylemini sürdürüyor.

Hizmet-İş Diyarbakır Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Şube Başkanı Ercan Kahraman, sendika üyeleri ve bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, Diyarbakır Büyükşehir Belediye binasının yanında kurdukları çadırda eylemlerine devam etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kahraman, DEM Partili belediyelerde bir yandan hiçbir gerekçe göstermeden işçilerin işine son verildiğini diğer yandan hiçbir kritere uymadan yeni alımlar yapıldığını belirtti.

"Evladı terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan acılı anne Çiğdem Adak'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi daha Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkarıldı. Personel fazlası var diyerek 400 kişiyi çıkardılar. Bunların yerine 600'den fazla kişiyi işe aldılar. Bunun adı partizanlık ve zulüm değil de nedir?" ifadelerini kullanan Kahraman, evlat nöbetindeki anne Adak'ın işten çıkarılmanın şokunu yaşadığını aktardı.

Kahraman, şunları kaydetti:

"Sendikamıza üye olan işçileri tehdit ediyorlar. Her gün onlarca işçi çıkarıp kendi yandaşlarını alıyorlar. Bir anlamda söz verdiklerine olan diyet borçlarını ödüyorlar. İşten çıkardıklarınız bu ülkenin, bu memleketin insanları değil mi? Bu kin, düşmanlık, intikam hırsı neden? Çok açık ifade ediyorum, bu işin sonu yok. Önlem alınmazsa iş çok daha vahim boyutlara ulaşacak. Bu insanlar evlerine nasıl ekmek götürecek? Belediyelerin görevi hizmet olması gerekirken, bunlar sadece işçi kıyımları ve kendi yandaşlarını işe almakla meşgul."