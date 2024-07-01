Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da işten çıkarılan işçiler eylemlerine devam ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman önderliğinde eylemlerine devam ediyor. İşçiler, belediye binası karşısında kurdukları çadırda işlerine geri dönme taleplerini dile getiriyor.

Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, eylemini sürdürüyor.

Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, sendika üyeleri ve bazı belediyelerden işten çıkarılan işçiler, merkez Bağlar ilçesindeki belediye binası karşısında kurdukları çadırda eylemlerine devam etti.

Kahraman, yaptığı açıklamada, eylemlerinin amacının belediyelerde işten atılan işçilerin işlerine dönmesini sağlamak olduğunu söyledi.

İşten atılan işçilerle ilgili daha önce hukuki süreç başlattıklarını belirten Kahraman, "Şu anda da çadırımızı kurduk. İşçiler işe iade edilene kadar eylemimiz devam edecek. Demokratik haklarımızı kullanacağız. Burada kimse bir art niyet aramasın. Biz işçinin ekmeğiyle oynanmasını istemiyoruz. Aldığımız duyumlara göre işten atılacak işçilerle ilgili hazırlanan listeler var. Bu listelerin geri çekilmesini istiyor, işten atılanların da işe iadesini talep ediyoruz." dedi.

Ercan Kahraman, eylem yaptıkları çadır ile belediye binası arasında bekletilen kamyonlar için de tepkisini dile getirerek, "Bu kamyonların yeri burası değil, bunların yeri hizmettir. Kaç gündür kamyonları barikat niyetine kullanıyorlar. Bunu kınıyoruz. Demokratik haklardan bahsedenler bugün insanların demokratik haklarına ket vuruyorlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır Politika Güncel Haberler

Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı

Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı

 Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı

Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı

 Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt

Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt

Bakmadan Geçme

Kolpaçino 3. Devre filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kolpaçino 3. Devre filmi ne zaman, nerede çekildi? TRT 1 canlı maç izle! FRANSA-BELÇİKA CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Emeklilik Planı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Emeklilik Planı filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! 1 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 1-2 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Temmuz Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Protez tırnak ve kalıcı oje zararlı mı? Protez tırnak en fazla ne kadar kalmalı? Sürekli protez tırnak kullanmanın riskleri neler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 1 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 1 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! 2 Temmuz Salı 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 2 Temmuz burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (EURO 2024 MAÇLARI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Temmuz EURO 2024 günün maçları nereden izlenir?
Rakam öyle böyle değil! Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor

Rakam öyle böyle değil! Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title