Diyarbakır'da İşten Çıkarılan İşçiler Eylemde

Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor.

Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, sendika üyeleri ve bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının yanında kurdukları çadırda eylemlerini sürdürüyor.

Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir de eylem yapan işçilere destek ziyaretinde bulundu.

Tekdemir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, taleplerinin hak, emek ve adalet olduğunu söyledi.

"Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve bazı ilçe belediyeleri 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra 934'ü işçi, 100'ü sözleşmeli memur olmak üzere 1034 emekçiyi hiçbir gerekçe göstermeden işten attı. Emekçileri mağdur edenlere karşı 389 gündür buradan yükselen bir adalet ve hak çığlığı var. İşçilerin çığlığını herkes duydu fakat belediye yetkilileri duymadı" diyen Tekdemir, bu nedenle burada olduklarını, eylem yapanların haklı mücadelesine omuz verdiklerini belirtti.

Tekdemir, "İnsan haysiyetini önemseyen hiçbir emek örgütü bu haksızlığa kör, sağır ve dilsiz olamaz." ifadesini kullandı.

"Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Tekdemir, şunları kaydetti:

"Barış, birlik ve kardeşlik ikliminin gereği olarak bu mağduriyetleri giderin, bu iklime somut bir katkıda bulunun. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'En büyük eserimiz olacak' dediği, Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla somutlaşan 'Terörsüz Türkiye' sürecinin, ümit ve beklentimiz odur ki gül bahçesine çevireceği şehrimize, emekçilerin mağduriyetini giderecek fiili adımlarla bir gül de siz ekin. Her cümlede ifade ettiğiniz barış, demokrasi, insan hakları, emeğe sadakatin gereğini yerine getirin. Hep birlikte el ele adil ve hakkaniyetli bir ortamı inşa edelim. İşçilerimiz haklarına, çocuklar aşlarına kavuşsun, hukuk ve adalet yerini bulsun, emek değerine, emekçi işine ulaşsın."