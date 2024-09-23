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Diyarbakır'da İşten Çıkarılan İşçiler Eylemde

Diyarbakır'da İşten Çıkarılan İşçiler Eylemde
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Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, eylemlerini 89. günde sürdürüyor. Hizmet-İş sendikası yetkilileri, hukuki mücadele başlatıldığını belirtirken, işten atılmaların durdurulmasını talep ediyor.

Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, eylemini sürdürüyor.

Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, sendika üyeleri ve bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının yanında kurdukları çadırda eylemlerine devam etti.

Kahraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler için bir yandan eylem yaparken diğer yandan hukuki mücadele başlattıklarını belirtti.

Kurdukları eylem çadırında 89. günde olduklarını ifade eden Kahraman, şunları söyledi:

"Son olarak cuma günü Kayapınar Belediyesinden 37 kişi ile bugün aldığımız bilgiye göre Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden 10 kişi daha işinden atıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm belediyelerde bugün itibarıyla 441 kişi işten atıldı. Bu işten atmalar devam ediyor ama atılanların yerine de işçi alıyorlar. İşten atılanlar 7 yıllık, 9 yıllık işçiler, söyledikleri gibi seçimden 3 ay, 6 ay önce alınan işçiler değil. Biz bu işten atılmaların durdurulmasını talep ediyoruz."

Kahraman, işçiler işlerine geri dönene kadar eylem çadırında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel

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