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Diyarbakır'da İsrail Saldırılarına Protesto

Diyarbakır'da İsrail Saldırılarına Protesto
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Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde Diyarbakır'da toplanan kalabalık, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yahya Oğraş, saldırıları kınayarak bölgedeki tehditlere dikkat çekti.

Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami önünde toplanan grup İsrail aleyhine slogan attı, sık sık tekbir getirdi.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yahya Oğraş, yaptığı açıklamada, İsrail'in hastaneleri, okulları ve sivil yerleşim yerlerini hedef alarak binlerce insanı katlettiğini söyledi.

Bu soykırıma bazı ülkelerin de sessiz kaldığını ve destek verdiğini ifade eden Oğraş, İsrail'in saldırılarını Gazze dışına da taşıdığını ve Lübnan'ı da hedef aldığını belirtti.

"Saldırılar Lübnan ile de sınırlı kalmayacaktır. Siyonistlerin işgalci politikalarına karşı önlem alınmazsa tüm bölge ülkeleri aynı tehlike altındadır." diyen Oğraş, İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Hamas hareketinin lideri Yahya Sinvar'a Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel

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