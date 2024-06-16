Diyarbakır'da İsrail karşıtı protesto
Diyarbakır'da Peygamber Sevdalıları Platformu üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Bayram namazını kılan grup, İsrail karşıtı sloganlar attı ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun fotoğrafını taşladı.
Diyarbakır'da Peygamber Sevdalıları Platformu üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.
Bayram namazını merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de kılan platform üyeleri, namazın ardından caminin önünde bir araya gelerek, İsrail karşıtı sloganlar attı.
Daha sonra gruptakiler, buraya astıkları maketin üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğrafını yapıştırdı.
Çeşitli sloganlar atan grup, Netanyahu'nun fotoğrafını taşladıktan sonra olaysız dağıldı.