Diyarbakır'da İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto

Diyarbakır'da bazı sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Dağkapı Meydanı'nda, bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde bir araya gelen katılımcılar, Filistin bayrakları taşıdı.

Tekbirler getiren ve İsrail karşıtı sloganlar atan grup, "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Özgür Filistin" yazılı pankart açtı.

Grup adına açıklama yapan Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, İsrail'in saldırıları sonucu 7 Ekim 2023'ten bu yana binlerce bebek, çocuk, kadın ve sivilin katledildiğini söyledi.

Tekdemir, şöyle dedi:

"Gazze meselesindeki hassasiyeti toplumun tamamına yansıtamadık. Gazze meselesi kendi içimize döktüğümüz bir mesele olarak kaldı. Bu öyle büyük bir mesele ki bu meseleye herkesin hassasiyetini, ilgisini ve duyarlılığını maalesef yansıtamadık."