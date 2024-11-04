Diyarbakır'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Diyarbakır'da protesto edildi.

Bazı sivil toplum kuruluşları öncülüğünde, merkez Kayapınar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda bir araya gelen grup, sık sık tekbir getirdi.

Ellerinde "Soykırımı durdurun" ve "Soykırımcı İsrail ile iş birliği insanlık suçudur" yazılı pankartlar taşıyan grup, İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Diyarbakır Genç İHH Başkanı Ali Fuat Bilgin, İsrail'in Filistin topraklarında devam eden katliamları ve gerçekleştirdiği soykırıma tepkilerini dile getirmek için bir araya geldiklerini söyledi.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğünü ifade eden Bilgin, "Gazze'de kuzeyde Cebaliye Kampı'nda ve güneyde Refah şehrinde çatışmalar yoğunlaşmış durumda. Cebaliye'ye 20 günü aşkın süredir insani hiçbir yardım sokulmuyor, dünya ise bunu izliyor." dedi.

Bilgin, Gazze'yi savunmanın bir insanlık meselesi olduğunu dile getirerek, "Bu ateş hepimizi yakacaktır. Bir an önce tüm dünya bir araya gelip bu savaşı bitirmeli, bu ateşi söndürmeli. Tüm dünya bu siyonistlere 'dur' demeli ve soykırımı durdurmalıdır." ifadelerini kullandı.