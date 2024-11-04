Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Diyarbakır'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Diyarbakır'da protesto edildi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Diyarbakır'da protesto edildi.

Bazı sivil toplum kuruluşları öncülüğünde, merkez Kayapınar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda bir araya gelen grup, sık sık tekbir getirdi.

Ellerinde "Soykırımı durdurun" ve "Soykırımcı İsrail ile iş birliği insanlık suçudur" yazılı pankartlar taşıyan grup, İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Diyarbakır Genç İHH Başkanı Ali Fuat Bilgin, İsrail'in Filistin topraklarında devam eden katliamları ve gerçekleştirdiği soykırıma tepkilerini dile getirmek için bir araya geldiklerini söyledi.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğünü ifade eden Bilgin, "Gazze'de kuzeyde Cebaliye Kampı'nda ve güneyde Refah şehrinde çatışmalar yoğunlaşmış durumda. Cebaliye'ye 20 günü aşkın süredir insani hiçbir yardım sokulmuyor, dünya ise bunu izliyor." dedi.

Bilgin, Gazze'yi savunmanın bir insanlık meselesi olduğunu dile getirerek, "Bu ateş hepimizi yakacaktır. Bir an önce tüm dünya bir araya gelip bu savaşı bitirmeli, bu ateşi söndürmeli. Tüm dünya bu siyonistlere 'dur' demeli ve soykırımı durdurmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
Kayyum kararları Esenyurt'u karıştırdı! Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale

Kayyum bahanesiyle terör propagandasına polisten müdahale! Çok sayıda gözaltı var

 DEM Parti Eş Genel Başkanı: Şeyh Sait'in, Sakine'nin yaptığını yapacağız

Kayyum kararı sonrası DEM'li başkan Mardin'de konuştu

 CHP lideri Özel, Mardin'de: Ahmet Türk kayyum atanacak biri değil

CHP lideri Özel'den Mardin'e çıkarma! Ahmet Türk'le çıktığı kürsüden iktidara çağrısı var
Büyükşehir Ebru Gündeş'e ne kadar ödedi? ABB, Mansur Yavaş'ın son talimatını açıkladı

ABB, Mansur Yavaş'ın son talimatını açıkladı
Zeynep Sönmez kimdir? WTA Şampiyonu Zeynep Sönmez kaç yaşında, nereli? Bülent Arınç Genel Af - Abdullah Öcalan sözleri ne, ne dedi? Cem Gölbaşı tutuklandı mı, neden tutuklandı? Cem Gölbaşı hapiste mi? Fatih Demircan sağlık durumu ne (Traifk Kazası)? Amedspor yeni teknik direktörü Servet Çetin kimdir? Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB-AGS) nedir, ne zaman yapılacak? Galatasaray Tottenham muhtemel 11'leri açıklandı mı? 5 Kasım Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da oynanmayacak mı? 4-5 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? BP ismi değişti mi, BP yeni sahibi kim oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.