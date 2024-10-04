Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da İsrail'e Tepki Gösterildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde toplanan Alimler ve Medreseler Birliği, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı protesto düzenledi. Yapılan açıklamalarda, Gazze'de yaşanan insani kriz ve soykırım suçlamaları gündeme getirildi.

Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami önünde Alimler ve Medreseler Birliği (İTTİHAD) öncülüğünde toplanan grup, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti.

Alimler ve Medreseler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Abdulkuddüs Yalçın, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım uyguladığını söyledi.

Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması için İslam ülkelerinin harekete geçmesi ve somut adımlar atması gerektiğini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Bir yılını dolduran bu soykırım saldırılarında Gazze, siyonist savaş uçaklardan atılan tonlarca bomba ile yerle bir edildi. Gazzeliler evlerini, şehirlerini terk etmeye zorlanmış, sığındıkları okullar, hastaneler, camiler ve kiliselerde dahi bombalanarak öldürülmekten kurtulamamışlardır. Bu süreçte erkek, kadın, yaşlı, genç, çocuk, bebek ayırmaksızın 41 bini aşkın sivil, siyonistler tarafından hunharca katledildi, 100 bin kişi ise yaralandı."

Yaralıların çoğunluğunun uzuv kaybı sonucu kalıcı şekilde sakatlandığını anlatan Yalçın, ambargo nedeniyle gıda başta olmak üzere her türlü insani temel yaşam malzemelerine erişimin engellendiğini belirtti.

İsrail'in Filistin'in ardından Lübnan'ı işgal etme hazırlığı yaptığını anlatan Yalçın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ey İslam ümmetinin alimleri, İslam'ın izzetini ve şerefini korumak için öne çıkın, sorumluluk alın. İslam'a savaş açan siyonist ve haçlı zihniyeti kardeşlerimizi katlederken mezhep ve meşrep ayırımı yapmıyor. Filistin'de Sünnileri, Lübnan'da Şiileri hunharca katlediyor. Kudüs davasına sahip çıkın. Siyonist işgale ve yayılmacılığına karşı bir araya gelip birlik olun."

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel

Uluslararası İlişkiler İnsan Hakları Orta Doğu Politika Güncel İsrail Dünya Gazze Sur

Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

 Seçil Erzan'dan çok konuşulacak sözler: Yüzümde sigara söndürdüler

Seçil Erzan'dan çok konuşulacak sözler: Yüzümde sigara söndürdüler

 Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var

Rüzgar tersine döndü! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
İstanbul'da dehşete düşüren görüntü! Çok sayıda aracı çarpıp kaçmaya çalıştı

Pikabı bile bile üzerlerine sürüp çok sayıda araca çarparak kaçtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 4 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? KPSS 60 puanla ne olunur? Türkiye Karadağ maç bileti nasıl alınır, biletler kaç TL? Beyoğlu'nda genç kızı taciz edenler kim, yakalandılar mı, tutuklandılar mı? 5 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, İkizler, Balık, Akrep burcu yorumu! 5 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Bu hafta sonu hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu 8. hafta programı! Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak ÖSYM? SON DAKİKA: Seçil Erzan davasında ne oldu? Seçil Erzan savunmasında ne dedi? Osimhen değeri düştü mü (100 milyon Euro)? Osimhen Transfermarkt güncel değeri ne, kaç milyon euro? En Nesyri Transfermarkt değeri güncellendi! En Nesyri piyasa değeri ne kadar oldu?
title