Diyarbakır'da İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki

Diyarbakır'da, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına tepki gösterildi.

Milli İrade Platformu öncülüğünde cuma namazı sonrası Ulucami önünde toplananlar Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki açıklamasını protesto etti.

Platformun Diyarbakır koordinatörü Ramazan Tekdemir, Gazze'deki soykırımın insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirtti.

Tekdemir, "Netanyahu'nun Gazze'deki vahşetle alay edercesine kurduğu hakikat dışı cümleler ABD'li parlamenterler tarafından sık sık çoğunlukla da ayakta alkışlandı. ABD'nin demokrasi ve özgürlük maskesi bu korkunç fotoğrafla bir kez daha düşmüştür. İsrail'in Gazze'de aylardır sürdürdüğü vahşetin ana sorumlusunu ağırlayan ve destekleyen ABD Kongresi'ni bu eylemden ötürü şiddetle kınıyoruz. Filistin ve Gazze yalnız değildir. Herkes sırtını dönse de Türkiye, Filistin mücadelesine her koşul altında destek vermeyi sürdürecektir. Platform olarak zulmü alkışlayanlara karşı mazlumu savunmayı sürdüreceğiz." dedi.