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Diyarbakır'da İşletmelere Saldırı Düzenleyenlerden 15'i Serbest Bırakıldı

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Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'deki katliamına tepki göstermek amacıyla bazı işletmelere düzenlenen saldırıya ilişkin 16 kişi gözaltına alındı. Savcılık ifadelerinin ardından 15 şüpheli serbest bırakılırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da bazı işletmelerin şubelerine saldırı düzenleyen 16 kişiden 15'i savcılıktan, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

22 Haziran akşamı Sur ve Kayapınar ilçelerindeki bazı zincir işletmelerin şubelerine, İsrail'in Gazze'deki katliamına tepki göstermek amacıyla bir grubun düzenlendiği saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15'i savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 1 kişi ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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