Diyarbakır'da Isı Yalıtım Ustası Düşerek Hayatını Kaybetti

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, bir binanın 4'üncü katından düşen ısı yalıtım ustası Askeri Kızmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir binanın 4'üncü katından düşen ısı yalıtım ustası hayatını kaybetti.

Tepe Mahallesi'ndeki bir binanın dış cephesinde ısı yalıtım çalışması yapan Askeri Kızmaz, dengesini kaybederek 4'üncü kattan düştü.

Kızmaz, düşmenin etkisiyle ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kızmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel
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