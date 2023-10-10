Diyarbakır'da İş Yerlerine Silahlı Saldırı Anı Kamerada

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bazı iş yerlerine yapılan silahlı saldırı anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Saldırıyı gerçekleştiren zanlının polise teslim olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bazı iş yerlerine yapılan silahlı saldırı anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Mahabad Bulvarı'nda faaliyet yürüten bazı iş yerlerine bir şüpheli tarafından silahla ateş açıldı.

Bir iş yerinin camlarının kırıldığı saldırı sonrası zanlı olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi.

Saldırıyı gerçekleştiren zanlının polise teslim olduğu öğrenildi.

Saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Saldırıya uğrayan iş yerlerinin yanında bulunan bir iş yerine ait güvenlik kamerası kayıtlarında, silah sesini duyan müşterilerin iş yerindeki masaların altına saklandığı görülüyor.

Videoda, bir süre sonra görülen şüphelinin ateş açtığı anlar yer alıyor.