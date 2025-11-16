Diyarbakır'da İş Yerinin Kurşunlanması: Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Vali Murat Zorluoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, 14 Kasım'da Bağlar'da bir iş yerine gerçekleştirilen kurşunlama olayının şüphelisi S.N.K.'nın yakalandığını bildirdi.

Şüphelinin adalet önüne çıkarılarak tutuklandığını belirten Zorluoğlu, "Diyarbakır'ın huzuru için kararlılıkla mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.