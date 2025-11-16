Haberler

Diyarbakır'da İş Yerinin Kurşunlanması: Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli S.N.K. tutuklandı. Vali Zorluoğlu, olayın ardından Diyarbakır'ın huzuru için mücadele edildiğini vurguladı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Vali Murat Zorluoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, 14 Kasım'da Bağlar'da bir iş yerine gerçekleştirilen kurşunlama olayının şüphelisi S.N.K.'nın yakalandığını bildirdi.

Şüphelinin adalet önüne çıkarılarak tutuklandığını belirten Zorluoğlu, "Diyarbakır'ın huzuru için kararlılıkla mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
