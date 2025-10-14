Diyarbakır'da İş Yerinin Kurşunlanması Olayında Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanması olayına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Vali Murat Zorluoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Bağlar ilçesinde bir iş yerine yönelik kurşunlanma olayının kısa sürede aydınlatıldığını bildirdi.

Zorluoğlu, "Şüpheli R.D. suç aletiyle birlikte yakalanarak tutuklanmıştır. Diyarbakır'da suça ve suçlulara geçit verilmeyecek, huzur ve güven ortamı kararlılıkla korunacaktır." ifadesini kullandı.