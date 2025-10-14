Haberler

Diyarbakır'da İş Yerinin Kurşunlanması Olayında Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanması olayında gözaltına alınan şüpheli R.D., tutuklandı. Vali Murat Zorluoğlu, olayın hızla aydınlatıldığını ve suça karşı kararlılık vurgusu yaptı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanması olayına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Vali Murat Zorluoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Bağlar ilçesinde bir iş yerine yönelik kurşunlanma olayının kısa sürede aydınlatıldığını bildirdi.

Zorluoğlu, "Şüpheli R.D. suç aletiyle birlikte yakalanarak tutuklanmıştır. Diyarbakır'da suça ve suçlulara geçit verilmeyecek, huzur ve güven ortamı kararlılıkla korunacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
ABD Başkanı Trump: Gazze'de ikinci aşama şimdi başlıyor

Trump, Gazze ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı: Şimdi başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hazımsızlıktan şikayetçiydi! Acı gerçek merdivende yığılınca ortaya çıktı

Hazımsızlıktan şikayetçiydi! Gerçek merdivende yığılınca ortaya çıktı
''Artık nefesimiz tükendi'' diyerek ligden çekileceklerini açıkladılar

''Artık nefesimiz tükendi'' diyerek ligden çekilecekleri açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.