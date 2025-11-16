Haberler

Diyarbakır'da İş Yerine Tabancayla Ateş Açan Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir iş yerine ateş açan S.N.K., polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Olayla ilgili vali de açıklama yaparak güvenlik mücadelesinin sürdüğünü belirtti.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde bir iş yerine tabancayla ateş açan S.N.K., tutuklandı.

Olay, 14 Kasım'da Bağlar ilçesinde bir iş yerinde meydana geldi. S.N.K., henüz bilinmeyen nedenle iş yerine tabancayla ateş açtı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. S.N.K., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.N.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vali Murat Zorluoğlu, "Bağlar'da bir iş yerine gerçekleştirilen kurşunlama olayının şüphelisi S.N.K. yakalanarak adalet önüne çıkarıldı ve tutuklandı. Diyarbakır'ın huzuru için kararlılıkla mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber ve Görüntü: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
