Diyarbakır'da İş Yerine Tabancayla Ateş Açan Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir iş yerine tabancayla ateş açan S.N.K. tutuklandı. Olayın ardından yapılan işlemlerde, S.N.K. kısa sürede yakalanarak cezaevine gönderildi.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde bir iş yerine tabancayla ateş açan S.N.K., tutuklandı.

Olay, 14 Kasım'da Bağlar ilçesinde bir iş yerinde meydana geldi. S.N.K., henüz bilinmeyen nedenle iş yerine tabancayla ateş açtı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. S.N.K., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.N.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vali Murat Zorluoğlu, "Bağlar'da bir iş yerine gerçekleştirilen kurşunlama olayının şüphelisi S.N.K. yakalanarak adalet önüne çıkarıldı ve tutuklandı. Diyarbakır'ın huzuru için kararlılıkla mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
