Diyarbakır'da iş yerine silahlı saldırı: 2 yaralı

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde bir iş yerine motosikletli kişilerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Diyarbakır'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Emek Caddesi'nde bir iş yerine motosikletli kişilerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu Ö.K. ile S.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.