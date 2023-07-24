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Diyarbakır'da iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan bir iş merkezinin boş dairende çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, dairede hasara neden oldu.

Diyarbakır'da bir iş merkezinde boş dairede çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Selehattin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı iş merkezinin 4. katındaki kullanılmayan bir dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına ilk müdahaleyi bina görevlisi yaparken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın dairede hasara neden oldu.

Bina görevlisinin yangına müdahale anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Murat Başal - Güncel

Diyarbakır Yenişehir Güncel Haberler

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