Diyarbakır'da İş Kazası: SGK Müfettiş Görevlendirdi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde köprü inşaatı sırasında meydana gelen iş kazasına ilişkin gerekli incelemelerin yapılması amacıyla müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

SGK'nın NSosyal hesabındaki paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yürütülen köprü inşaatı sırasında meydana gelen elim iş kazasına ilişkin gerekli incelemelerin yapılması amacıyla Kurumumuz tarafından müfettiş görevlendirilmiştir. Kurumumuz, süreci tüm yönleriyle yakından takip etmektedir. Hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."