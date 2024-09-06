Diyarbakır'da İranlı işçi asansör boşluğuna düştü

DİYARBAKIR'da, çalıştığı inşaatın 4'üncü katından asansör boşluğuna düşen İranlı işçi Abdolrahman Mohammadi (36), ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'ndeki inşaatta meydana geldi. İnşaat işçisi olarak çalışan Abdolrahman Mohammadi, iddiaya göre dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü. İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mohammadi, ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mohammadi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.