Haberler ›› Güncel ›› Diyarbakır'da internet kafe önünde silahlı saldırı: 1 yaralı

Diyarbakır'da internet kafe önünde silahlı saldırı: 1 yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir internet kafenin önünde bekleyen bir kişi silahlı saldırıya uğradı ve yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.